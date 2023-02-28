Khaled Walid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Walid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Walid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Walid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Walid 9 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد وليد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Walid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Khaled Walid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Walid'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khaled Walid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Walid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Walid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Walid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2020 yılında Aswan SC

Khaled Walid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Walid şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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