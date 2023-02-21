Khaleem Hyland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaleem Hyland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaleem Hyland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khaleem Hyland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khaleem Hyland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaleem Hyland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaleem Hyland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaleem Hyland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaleem Hyland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaleem Hyland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaleem Hyland 5 Haziran 1989 tarihinde Carenage şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Khaleem Shaquille Hyland şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaleem Hyland Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Khaleem Hyland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Khaleem Hyland'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaleem Hyland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaleem Hyland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khaleem Hyland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaleem Hyland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SJ Jabloteh

1 Temmuz 2008 yılında Portsmouth U18

1 Ocak 2009 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2009 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2009 yılında Zulte Waregem

1 Ağustos 2011 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2015 yılında KVC Westerlo

9 Temmuz 2017 yılında Al-Faisaly FC

15 Eylül 2020 yılında Al-Batin FC

Khaleem Hyland kimdir

Khaleem Hyland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaleem Hyland şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Khaleem Hyland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 91 maçta 5 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Khaleem Hyland nereli

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