Khalid Dahamni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Dahamni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Dahamni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Dahamni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Dahamni 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Dahamni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Dahamni'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Dahamni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Dahamni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Dahamni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Dahamni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ASO Chlef

3 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Khalid Dahamni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Dahamni şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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