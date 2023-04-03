Khalid Helal Al Ammash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Helal Al Ammash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Helal Al Ammash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khalid Helal Al Ammash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khalid Helal Al Ammash {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khalid Helal Al Ammash Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Helal Al Ammash'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khalid Helal Al Ammash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khalid Helal Al Ammash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khalid Helal Al Ammash şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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