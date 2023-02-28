Khalifa Ababacar Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Ababacar Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Ababacar Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Ababacar Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Ababacar Sow 15 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Ababacar Sow Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportexperte GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Khalifa Ababacar Sow'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa Ababacar Sow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sow_ababacar

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Khalifa Ababacar Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Ababacar Sow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Khalifa Ababacar Sow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Ababacar Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında L. Artsakh

Khalifa Ababacar Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Ababacar Sow şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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