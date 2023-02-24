Khaly Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaly Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaly Thiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaly Thiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaly Thiam 7 Ocak 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Senegal,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Khaly Iyane Thiam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaly Thiam Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Khaly Thiam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Khaly Thiam'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khaly Thiam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thiam_official/

Khaly Thiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaly Thiam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Khaly Thiam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaly Thiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Kaposvár II

1 Ocak 2013 yılında Kaposvár

18 Temmuz 2014 yılında MTK Budapest

2 Mayıs 2016 yılında Chicago

31 Aralık 2016 yılında MTK Budapest

23 Ocak 2017 yılında Gaziantepspor

14 Ağustos 2017 yılında MTK Budapest

21 Ağustos 2017 yılında Dinamo Moskova

12 Şubat 2018 yılında MTK Budapest

14 Şubat 2018 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2018 yılında Levski Sofia

26 Ağustos 2020 yılında Altay SK

1 Temmuz 2022 yılında Pendikspor

10 Şubat 2023 yılında MTK Budapest

Khaly Thiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaly Thiam şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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