Khama Billiat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khama Billiat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khama Billiat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khama Billiat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khama Billiat 19 Ağustos 1990 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Zimbabve,Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khama Billiat Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khama Billiat, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Khama Billiat'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khama Billiat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khama Billiat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Khama Billiat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khama Billiat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CAPS United FC

1 Temmuz 2010 yılında Ajax Cape Town

8 Ağustos 2013 yılında Sundowns

1 Temmuz 2018 yılında Kaizer Chiefs

Khama Billiat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khama Billiat şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khama Billiat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aces Youth Soccer Academy

Zimbabve takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.