Khamidullo Abdunabiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khamidullo Abdunabiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khamidullo Abdunabiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khamidullo Abdunabiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khamidullo Abdunabiev 20 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хамидулло Абдунабиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khamidullo Abdunabiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Khamidullo Abdunabiev'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khamidullo Abdunabiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khamidullo Abdunabiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khamidullo Abdunabiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khamidullo Abdunabiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

Khamidullo Abdunabiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khamidullo Abdunabiev şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Khamidullo Abdunabiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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