Khamidzhon Rustamkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khamidzhon Rustamkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khamidzhon Rustamkhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khamidzhon Rustamkhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khamidzhon Rustamkhonov 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хамиджон Рустамхонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khamidzhon Rustamkhonov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Khamidzhon Rustamkhonov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khamidzhon Rustamkhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khamidzhon Rustamkhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khamidzhon Rustamkhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khamidzhon Rustamkhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

Khamidzhon Rustamkhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khamidzhon Rustamkhonov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Khamidzhon Rustamkhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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