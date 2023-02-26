Khanyisa Mayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khanyisa Mayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khanyisa Mayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khanyisa Mayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khanyisa Mayo 27 Ağustos 1998 tarihinde Umtata, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khanyisa Mayo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khanyisa Mayo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khanyisa Mayo'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khanyisa Mayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khanyisa Mayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khanyisa Mayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khanyisa Mayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SuperSport Res.

12 Ocak 2018 yılında Ubuntu

30 Haziran 2018 yılında SuperSport Res.

30 Temmuz 2018 yılında Royal Eagles

1 Ocak 2020 yılında Richards Bay

19 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

Khanyisa Mayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khanyisa Mayo şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Khanyisa Mayo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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