Khanyisile Mayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khanyisile Mayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khanyisile Mayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khanyisile Mayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khanyisile Mayo 11 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Khanyisile Patrick Mayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khanyisile Mayo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khanyisile Mayo'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khanyisile Mayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khanyisile Mayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khanyisile Mayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khanyisile Mayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında Maccabi FC

30 Haziran 2019 yılında SuperSport Res.

1 Temmuz 2019 yılında SuperSport Utd.

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Khanyisile Mayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khanyisile Mayo şuan Chippa United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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