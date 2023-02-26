Kharim Abdul Ayeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kharim Abdul Ayeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kharim Abdul Ayeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kharim Abdul Ayeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kharim Abdul Ayeh 25 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kharim Abdul Ayeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kharim Abdul Ayeh'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kharim Abdul Ayeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kharim Abdul Ayeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kharim Abdul Ayeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kharim Abdul Ayeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Karela United

Kharim Abdul Ayeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kharim Abdul Ayeh şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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