Khariton Ayvazyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khariton Ayvazyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khariton Ayvazyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khariton Ayvazyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khariton Ayvazyan 8 Kasım 2003 tarihinde Akhalkalaki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Խարիտոն Այվազյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khariton Ayvazyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Khariton Ayvazyan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khariton Ayvazyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khariton Ayvazyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khariton Ayvazyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khariton Ayvazyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Urartu II

1 Ocak 2021 yılında FC Urartu

Khariton Ayvazyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khariton Ayvazyan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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