Khatir Baaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khatir Baaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khatir Baaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khatir Baaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khatir Baaziz 17 Ocak 1995 tarihinde El Eulma şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khatir Baaziz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khatir Baaziz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khatir Baaziz'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khatir Baaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khatir Baaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khatir Baaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khatir Baaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında MC El Eulma

5 Ekim 2020 yılında ASO Chlef

10 Temmuz 2022 yılında JS Saoura

Khatir Baaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khatir Baaziz şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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