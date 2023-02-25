Khayal Farzullayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khayal Farzullayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khayal Farzullayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khayal Farzullayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khayal Farzullayev 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khayal Farzullayev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sumqayit 2 futbol takımında oynamaktadır. Sumqayit 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khayal Farzullayev'nin Sumqayit 2 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khayal Farzullayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khayal Farzullayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sumqayit 2
Khayal Farzullayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khayal Farzullayev şuan Sumqayit 2 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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