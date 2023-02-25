Khayal Farzullayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khayal Farzullayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Khayal Farzullayev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khayal Farzullayev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.