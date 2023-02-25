Khayal Nacafov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khayal Nacafov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khayal Nacafov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khayal Nacafov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khayal Nacafov 19 Aralık 1997 tarihinde Sumqayit şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Xəyal Nazim oğlu Nəcəfov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khayal Nacafov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Khayal Nacafov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khayal Nacafov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khayal Nacafov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khayal Nacafov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khayal Nacafov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khayal Nacafov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2021 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2023 yılında Neftçi Baku

Khayal Nacafov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khayal Nacafov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Khayal Nacafov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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