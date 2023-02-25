Khazar Mahmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khazar Mahmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khazar Mahmudov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khazar Mahmudov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khazar Mahmudov 23 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Xəzər Şamil oğlu Mahmudov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khazar Mahmudov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khazar Mahmudov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khazar Mahmudov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khazar Mahmudov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khazar Mahmudov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khazar Mahmudov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khazar Mahmudov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Keshla

1 Temmuz 2021 yılında Sumqayıt

1 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK

Khazar Mahmudov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khazar Mahmudov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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