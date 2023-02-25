Kheireddine Benamrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kheireddine Benamrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kheireddine Benamrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kheireddine Benamrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kheireddine Benamrane 8 Temmuz 1994 tarihinde Sidi M'hamed şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kheireddine Benamrane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kheireddine Benamrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kheireddine Benamrane'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kheireddine Benamrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kheireddine Benamrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kheireddine Benamrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kheireddine Benamrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında NA Hussein Dey

1 Ocak 2016 yılında USM Aïn Beïda

1 Temmuz 2018 yılında ASO Chlef

27 Eylül 2020 yılında WA Tlemcen

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

29 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Kheireddine Benamrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kheireddine Benamrane şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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