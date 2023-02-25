Kheireddine Boussouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kheireddine Boussouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kheireddine Boussouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kheireddine Boussouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kheireddine Boussouf 7 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kheireddine Boussouf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Kheireddine Boussouf'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kheireddine Boussouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kheireddine Boussouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kheireddine Boussouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kheireddine Boussouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2011 yılında CRBAF

4 Temmuz 2013 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2014 yılında O Médéa

1 Temmuz 2015 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2016 yılında MC Alger

3 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2019 yılında Al-Tai

20 Ekim 2020 yılında AS Aïn M'lila

12 Nisan 2021 yılında Paradou AC

Kheireddine Boussouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kheireddine Boussouf şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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