Kheiredine Merzougui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kheiredine Merzougui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kheiredine Merzougui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kheiredine Merzougui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kheiredine Merzougui 16 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kheiredine Merzougui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kheiredine Merzougui'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kheiredine Merzougui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kheiredine Merzougui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kheiredine Merzougui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kheiredine Merzougui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2014 yılında RC Rélizane

1 Temmuz 2015 yılında MC Alger

30 Haziran 2016 yılında Cezalı

8 Ocak 2020 yılında JSM Skikda

4 Nisan 2021 yılında CR Belouizdad

31 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Kheiredine Merzougui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kheiredine Merzougui şuan MC Alger takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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