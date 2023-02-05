Khellven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khellven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khellven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khellven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khellven 25 Şubat 2001 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Khellven Douglas Silva Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khellven Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Khellven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Khellven'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 29 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Khellven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/khellven

http://www.instagram.com/khellvensilva/

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Khellven Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Khellven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khellven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khellven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR

5 Ağu 2019 yılında Athletico-PR B

Khellven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khellven şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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