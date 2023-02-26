Khetha Shabalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khetha Shabalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khetha Shabalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khetha Shabalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khetha Shabalala 4 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khetha Shabalala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khetha Shabalala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına - tarihinde katılmıştır. Khetha Shabalala'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khetha Shabalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khetha Shabalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khetha Shabalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khetha Shabalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khetha Shabalala şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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