Khimki - Darüşşafaka Tekfen: 85-84
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 85-84 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 85-84 mağlup oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Mytishchi Arena'da oynanan müsabakaya hücumdaki etkin oyunuyla başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 30-18 önde geçti. İkinci periyotla birlikte savunmasını sertleştiren ve hücumda üst üste basketlere imza atan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 2 sayı farkla geride gitti: 45-43.
Üçüncü çeyrekte vites yükselten Rus temsilcisi, farkı yeniden çift hanelere taşımayı başararak maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün girdi: 69-57. Mücadelenin son çeyreğinde Darüşşafaka Tekfen yeniden oyuna ağırlığını koyarken, karşılaşmanın bitimine 13 saniye kala öne geçmeyi de başardı: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala İstanbul ekibinde Eric'in yaptığı faulle Khimki'de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey serbest atışlardan 2'de 2 isabet çıkarınca, Khimki parkeden 85-84'lük galibiyetle ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen üst üste 12'nci, toplamda ise 13'üncü yenilgisini tadarken, Khimki ise ligdeki 5'inci galibiyetine uzandı.
DHA
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