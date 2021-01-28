Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli takım son 7 karşılaşmasını kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı.

Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2'sini kazanırken, 20'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe Beko, 83-71'lik skorla kazanmıştı.

KHIMKI MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta maçında Khimki Moskova’ya konuk oluyor. 28 Ocak Perşembe günü (yarın) 20.00’da Mytishchi Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

