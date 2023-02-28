Khislat Khalilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khislat Khalilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khislat Khalilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khislat Khalilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khislat Khalilov 2 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хислат Халилов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khislat Khalilov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khislat Khalilov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khislat Khalilov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Khislat Khalilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khislat Khalilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Khislat Khalilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khislat Khalilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sogdiana

Khislat Khalilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khislat Khalilov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Khislat Khalilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.