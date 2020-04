Türkiye'de rap denilince akla gelen isimlerden olan, tarzıyla kendini fark ettiren ve 100 sayısına olan takıntısıyla bilinen İzmirli rapper Khontkar hakkında merak ettiklerinizi sizin için derledik. Peki Khontkar kimdir? Albümleri neler? İşte tüm detaylar...

Khontkar kimdir?

Gerçek ismi Onur Dinç olan Khontkar, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesinden edindiği MC Hammer ve Run DMC kasetleriyle kendisini hip-hop kültürünün içinde buldu. İlk kayıtlarını 2004 yılında gerçekleştirdikten sonra bir kaç oluşumda yer aldı. Bir yandan müzik teorisi eğitimi alırken diğer yandan 2008 yılında kendi ev stüdyosunu kurdu ve Türkiye’deki trap müziğin temellerini ekibiyle birlikte atmaya başladı.

Hayat şartları dolayısıyla tüm yaşanmışlıkları, müziğinde anlatacak konuları belirlemesinde büyük rol oynadı. 2010 yılında “Crimeland” adında bir albüm yayınladı. Daha sonra albüm serilerini bir süre daha devam ettirdi. Ancak yaptığı müzik Türkiye için o döneme ait olmayan, yepyeni bir tarz olmasından dolayı tam olarak beklenen ilgiyi göremedi.

2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü’nü kazandı. Okul hayatı devam ederken bir yandan albüm serilerini kaydetmeye, bir yandan da tamamı kendine ait olan şarkıları internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya devam etti. 2015 yılının başlarında “WHOISTHAT” adında İngilizce sözlerden oluşan bir EP yayınladı. Bunu, ilk defa dijital platformlarda yerini alacak olan LP’si “NOBODI” takip etti...

KHONTKAR'IN ALBÜMLERİ

Khontkar tarz olarak trap müzik temsilcisi denilebilir. Khontkar, hip hop'ın bir türü olarak açıklayabileceğimiz trap müziğin Türkiye'de ilk akla gelen isimlerinden biridir. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü'nü kazanan Khontkar, 2010 yılında 'Crimeland' adını verdiği bir albüm yayınlamıştır. Okul hayatından sonra ise kendine ait şarkılarını internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya devam etmiştir.

İzmir asıllı olan trap müzik sanatçısı Khontkar, rap müzik yapmaya genç yaşlarında başladı. Birkaç yıl pratik yaptıktan ve demolar kaydettikten sonra, 2008 yılında Güney yaka etkisindeki hip-hop alanında yolunu çizmeye başladı. Khontkar aynı zamanda Türkiye’de trap müzik yapan ilk hip-hop sanatçısıdır.

Khontkar zorlu bir mahallede büyüdü ve ailevi yaşantılarından birtakım olumsuzluklarla karşılaştı. Hayat onun için hiç kolay değilken Khontkar, Hip-hop kültürünün temelinde yatan çabalama ve mücadele etme olgularının kendi yaşantısıyla bağdaştığını fark etti ve Hip-Hop kültürü içerisinde kendisini buldu.

2009'da kendi plak şirketi olan RedKeys Music'i kurdu. 5 sene içerisinde 8 adet Freestyle mixtape yayınladı. Bunlardan 2 tanesi, ikinci alt-egosu olan “Flash” mahlasını taşımaktadır.

2015 yılında, ilk İngilizce projesi olan WHOISTHAT EP’sini yayınladı. Birkaç ay sonra ise ilk 10 parçalık albümü olan NOBODI’yi yayınladı. 2016 yılının Nisan ayında Barry Allen mahlasıyla MRNI adında bir prodüktör EP’si yayınladı ve bu EP’de kendisine ve Bixi Blake ve KT gibi şirketi bünyesindeki sanatçılara yer verdi.

2017 yılında, arkadaşı ve bir sanatçı olan Young Bego ile Mutfak ve Mutfak II adındaki 2 adet tekliyi yayınladı. Bu parçalar, şirketine ait RedKeyGang la Familia ismindeki toplama albümdeki ilk 2 tekliydi. Bunun akabinde, Bixi Blake, Metth ve Young Bego ile birlikte RedKeyGang parçasını yayınladı ve parça, Spotify’ın resmi listelerinde yerini aldı. Nisan ayında Bixi Blake ile Everything Is on the Table isimli ortak albümü yayınladı. 28 Temmuz 2017 tarihinde, RedKeyGang la Familia albümü yayınlandı.[4] Ağustos 2017'de Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanan ilk major label single çalışması "Hiçbir Şeyim Yok" ile yeraltından çıkarak ana akımda kendine yer bulan sanatçı, 2018 yılında yine Basemode Records, Sony Music ile "Kime Ne" single şarkısını yayınladı. Aynı dönemde 31 şarkıdan oluşan mixtape albümü PLAA3 (Puffin Like An Animal 3) ile dikkat çekti.

Mayıs 2018'de Khontkar’a, yazdığı şarkı sözleri nedeniyle açılan davanın ardından çıkarıldığı ilk mahkemede hapis cezası verildi.Bir aydan uzun süre hapiste kalan Khontkar, Temmuz 2018’de şartlı tahliye ile salıverildi.[kaynak belirtilmeli] Aralık 2018’de ise "100" ismini verdiği ilk bandrollü albümü sanatçının yükselişindeki en önemli dönemeç oldu.

Bir yıldan fazla süren mahkeme süreçlerinin ardından kendisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yaşadığı olaylar karşısında yılmayan sanatçı, üretimlerine devam etti ve Türkiye’nin dört bir yanında verdiği kapalı gişe konserlerle sevenleriyle buluşmaya ve hayran kitlesini arttırmaya tüm hızıyla devam etti.[6] Kendi bağımsız plak şirketi RedKeys Music ile üretimine devam eden Khontkar, 2019 yılında Ben Fero ile birlikte yer aldıkları JENGA ile dinlenme rekorları kırarken, şarkı aylarca en çok dinlenenler listesinde yer aldı.[kaynak belirtilmeli] Yine RedKeys Music etiketiyle yayınlanan RDKYSZN ve Myndless Grimes’ın kendisine eşlik ettiği TURKGLISH EP albümleri 2019’da öne çıkan albümleri oldu. Şirket bünyesindeki diğer sanatçılara da 2019’da desteğini sürdüren sanatçı, birçok düette yer aldı ve bu şarkıların neredeyse tamamı müzik platformlarının çalma listelerinde ve radyolarda kendine yer buldu.

Son olarak dinleyicilerine Trap Kont 2.5 albümünü müjdeleyen Khontkar, 20 Ocak 2020 tarihinde Instagram'dan yaptığı açıklamayla albümün 14 Şubat 2020'den çıkacağını müjdeledi.

Stüdyo Albümleri

100 (2018)

NOBODI (2015)

Single ve EP'ler

Trap Kont 2.5 (EP) (2020)

1M FREESTYLE (2019)

Yolumuz Yol Değil feat. Lil Zey (2019)

Nothin' Can Do About It (2019)

RMW feat. Fornicras (2019)

TURKGLISH (EP) feat. Myndless Grimes (2019)

Sar Başa (Orijinal Film Müziği) (2019)

Beamer Boi feat. Myndless Grimes (2019)

Altın Diş (2019)

RDKYSZN (EP) (2019)

RDKYSZN FREESTYLE (2019)

JENGA feat. Ben Fero (2019)

Güzelce feat. Deli Mi Ne? (2019)

Legal (2018)

Çıktığım İlk Gün (2018)

Yok Ötesi feat. Young Bego, Metth, Tahribad-ı İsyan, Emza, Emcey & Kasetcalar (2018)

Kime Ne (2018)

Hiçbir Şeyim Yok (2017)

Everything is on the Table feat. Bixi Blake (2017)

Mutfak I feat. Young Bego (2017)

Mutfak II feat. Young Bego (2017)

Karma feat. Bixi Blake (2016)

Hakettiğimi Ver feat. Metth (2015)

WHOISTHAT (EP) (2015)

Yeah Yeah (2015)

Mixtape Albümleri