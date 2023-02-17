Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khouma Babacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khouma Babacar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khouma Babacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khouma Babacar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khouma Babacar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khouma Babacar 17 Mart 1993 tarihinde Thiès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Khouma El Hadji Babacar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khouma Babacar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır. Khouma Babacar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khouma Babacar'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khouma Babacar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/el.kuma_30/

Khouma Babacarboyu ve yaşı kaç

Khouma Babacar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khouma Babacar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khouma Babacar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khouma Babacar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2009 yılında Fiorentina

31 Ocak 2012 yılında Racing

9 Mayıs 2012 yılında Fiorentina

11 Temmuz 2012 yılında Padova

30 Haziran 2013 yılında Fiorentina

9 Ağu 2013 yılında Modena

30 Haziran 2014 yılında Fiorentina

31 Ocak 2018 yılında Sassuolo

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

1 Temmuz 2018 yılında Sassuolo

2 Eylül 2019 yılında Lecce

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

3 Eylül 2020 yılında Alanyaspor

9 Ocak 2022 yılında Sassuolo

21 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Khouma Babacar kimdir

Khouma Babacar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khouma Babacar şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Rail Thiès (2005–2007), Pescara Calcio (2007–2008), AC Florenz (2008–2010)

Khouma Babacar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Khouma Babacar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Lazar Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Fallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Fallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Fallenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Fallenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matic Marusko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marusko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matic Marusko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Marusko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolai Vallys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vallys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolai Vallys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vallys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları