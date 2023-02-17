Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khouma Babacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khouma Babacar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khouma Babacar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khouma Babacar 17 Mart 1993 tarihinde Thiès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Khouma El Hadji Babacar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khouma Babacar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır. Khouma Babacar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khouma Babacar'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khouma Babacar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/el.kuma_30/

Khouma Babacar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khouma Babacar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Khouma Babacar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khouma Babacar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2009 yılında Fiorentina

31 Ocak 2012 yılında Racing

9 Mayıs 2012 yılında Fiorentina

11 Temmuz 2012 yılında Padova

30 Haziran 2013 yılında Fiorentina

9 Ağu 2013 yılında Modena

30 Haziran 2014 yılında Fiorentina

31 Ocak 2018 yılında Sassuolo

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

1 Temmuz 2018 yılında Sassuolo

2 Eylül 2019 yılında Lecce

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

3 Eylül 2020 yılında Alanyaspor

9 Ocak 2022 yılında Sassuolo

21 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Khouma Babacar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khouma Babacar şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khouma Babacar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Rail Thiès (2005–2007), Pescara Calcio (2007–2008), AC Florenz (2008–2010)

Senegal U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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