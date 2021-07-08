MasterChef'te kırmızı çizgi ihlali! İşte Ata Çelenk'in yarışmadan elenmesine neden olan hata!Uluslararası başarılarıyla tanınan usta kuaför Şaban Topçu’dan 2. şube atağıSon dakika! Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında (CANLI)Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladıAÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonucu nasıl öğrenilir?Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadıOnyekuru'dan Galatasaray'a veda! "Her şey için teşekkürler"Sen Çal Kapımı 44. bölüm full, tek parça izle |Sen Çal Kapımı son bölüm izleDünyaya korku salıyor! Türk İHA'ları ABD basınında panik yarattı: "Şimdi ne yapacağız?"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da kamp çalışmaları ile sürdürürken üzücü bir haber geldi. Senegalli futbolcu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği açıklandı. Bunun üzerine sporseverler Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

Sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alanyaspor'un Senegalli oyuncusu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi. Alanyaspor kulübü oyuncunun kalp spazmı geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada: "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Peki Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında, ? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

KHOUMA BABACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 

Gerçek adı Khouma El Hadji Babacar 17 Mart 1993 tarihinde  Thiès, Senegal'de dünyaya geldi.  28 yaşındaki futbolcu aktif olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyiyor.

Alanyaspor'un bonservisini Sassuolo'dan aldığı Senegalli golcü daha önce Fiorentina ve Lecce formaları da giymişti.

27 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da çıktığı toplam 166 maçta 39 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta ise 8 gol 1 asistle oynadı.

KHOUMA BABACAR'IN SON DURUMU NE?

Alanyaspor'un açıklamasına göre oyuncu Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde tedavi altına alıdı. Oyuncunun durumuyla ilgili net bir bilgi verilmedi.

Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında, ? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT