Sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alanyaspor'un Senegalli oyuncusu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi. Alanyaspor kulübü oyuncunun kalp spazmı geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada: "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Peki Khouma Babacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Khouma Babacar'ın son durumu ne?

KHOUMA BABACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gerçek adı Khouma El Hadji Babacar 17 Mart 1993 tarihinde Thiès, Senegal'de dünyaya geldi. 28 yaşındaki futbolcu aktif olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyiyor.

Alanyaspor'un bonservisini Sassuolo'dan aldığı Senegalli golcü daha önce Fiorentina ve Lecce formaları da giymişti.

27 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da çıktığı toplam 166 maçta 39 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta ise 8 gol 1 asistle oynadı.

KHOUMA BABACAR'IN SON DURUMU NE?

Alanyaspor'un açıklamasına göre oyuncu Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde tedavi altına alıdı. Oyuncunun durumuyla ilgili net bir bilgi verilmedi.