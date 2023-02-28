Khozhiakbar Alizhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khozhiakbar Alizhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khozhiakbar Alizhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khozhiakbar Alizhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khozhiakbar Alizhonov 19 Nisan 1997 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хожиакбар Улугбек огли Алижонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khozhiakbar Alizhonov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Moscow yapmaktadır. Khozhiakbar Alizhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Khozhiakbar Alizhonov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Khozhiakbar Alizhonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hojiakbaralijonov?igshid=4e68hcrlf6cs

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Khozhiakbar Alizhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khozhiakbar Alizhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Khozhiakbar Alizhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khozhiakbar Alizhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Pakhtakor

Khozhiakbar Alizhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khozhiakbar Alizhonov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Khozhiakbar Alizhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 3 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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