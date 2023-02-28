Khudoyshukur Sattorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khudoyshukur Sattorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khudoyshukur Sattorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khudoyshukur Sattorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khudoyshukur Sattorov 10 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Худойшукур Сатторов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khudoyshukur Sattorov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TsM Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Khudoyshukur Sattorov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khudoyshukur Sattorov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/xudoyshukur_42?igshid=wmp8uylj550r

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Khudoyshukur Sattorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khudoyshukur Sattorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Khudoyshukur Sattorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khudoyshukur Sattorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Metallurg Bk.

5 Mart 2021 yılında Neftchi

27 Temmuz 2021 yılında Metallurg Bk.

Khudoyshukur Sattorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khudoyshukur Sattorov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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