Khulekani Shezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khulekani Shezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khulekani Shezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khulekani Shezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khulekani Shezi 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khulekani Shezi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına - tarihinde katılmıştır. Khulekani Shezi'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khulekani Shezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khulekani Shezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khulekani Shezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khulekani Shezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khulekani Shezi şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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