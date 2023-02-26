Khuliso Mudau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khuliso Mudau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khuliso Mudau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khuliso Mudau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khuliso Mudau 26 Nisan 1995 tarihinde Musina, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Khuliso Johnson Mudau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khuliso Mudau Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khuliso Mudau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 9 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khuliso Mudau'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khuliso Mudau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khuliso Mudau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khuliso Mudau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khuliso Mudau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2016 yılında Magesi FC

1 Temmuz 2017 yılında Black Leopards

9 Ekim 2020 yılında Sundowns

Khuliso Mudau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khuliso Mudau şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Khuliso Mudau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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