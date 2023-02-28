Khumoyun Abdualimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyun Abdualimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khumoyun Abdualimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khumoyun Abdualimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khumoyun Abdualimov 29 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ҳумоюн Абдуалимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khumoyun Abdualimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına - tarihinde katılmıştır. Khumoyun Abdualimov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khumoyun Abdualimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khumoyun Abdualimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khumoyun Abdualimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khumoyun Abdualimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khumoyun Abdualimov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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