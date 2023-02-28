Khumoyun Murtazoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyun Murtazoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khumoyun Murtazoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khumoyun Murtazoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khumoyun Murtazoev 8 Kasım 1992 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хумоюн Абдисамат оглы Муртазоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khumoyun Murtazoev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Khumoyun Murtazoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khumoyun Murtazoev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Khumoyun Murtazoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khumoyun Murtazoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khumoyun Murtazoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khumoyun Murtazoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nasaf Qarshi

31 Aralık 2019 yılında Mash'al

4 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

10 Ağustos 2020 yılında Mash'al

14 Temmuz 2021 yılında FK Turon

Khumoyun Murtazoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khumoyun Murtazoev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Khumoyun Murtazoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 21 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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