Khumoyunmirzo İminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyunmirzo İminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khumoyunmirzo İminov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khumoyunmirzo İminov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khumoyunmirzo İminov 15 Ocak 2000 tarihinde Uzun şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хумоюнмирзо Арабжон оглы Иминов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khumoyunmirzo İminov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Khumoyunmirzo İminov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Khumoyunmirzo İminov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khumoyunmirzo İminov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khumoyunmirzo İminov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khumoyunmirzo İminov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Pakhtakor

18 Eylül 2020 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

31 Aralık 2022 yılında Pakhtakor

Khumoyunmirzo İminov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khumoyunmirzo İminov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Khumoyunmirzo İminov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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