Khumoyunshokh Sayyotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyunshokh Sayyotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khumoyunshokh Sayyotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khumoyunshokh Sayyotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khumoyunshokh Sayyotov 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ҳумоюншох Сайётов şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khumoyunshokh Sayyotov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khumoyunshokh Sayyotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khumoyunshokh Sayyotov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Khumoyunshokh Sayyotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khumoyunshokh Sayyotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Metallurg U18
14 Ocak 2023 yılında FK Turon
Khumoyunshokh Sayyotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khumoyunshokh Sayyotov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Khumoyunshokh Sayyotov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Özbekistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.