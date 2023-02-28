Khumoyunshokh Sayyotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyunshokh Sayyotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Khumoyunshokh Sayyotov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khumoyunshokh Sayyotov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.