Khurshid Giyosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khurshid Giyosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khurshid Giyosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khurshid Giyosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khurshid Giyosov 13 Nisan 1995 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хуршид Нуршод оглы Ғиёсов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khurshid Giyosov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Khurshid Giyosov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khurshid Giyosov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khurshid Giyosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khurshid Giyosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khurshid Giyosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khurshid Giyosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2016 yılında FK Obod

31 Aralık 2016 yılında Bunyodkor

5 Şubat 2020 yılında FC Anyang

12 Ağustos 2020 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

Khurshid Giyosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khurshid Giyosov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Khurshid Giyosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 2 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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