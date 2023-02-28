Khurshid Olimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khurshid Olimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khurshid Olimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khurshid Olimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khurshid Olimov 20 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Олимов Хуршид şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khurshid Olimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khurshid Olimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khurshid Olimov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khurshid Olimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khurshid Olimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khurshid Olimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khurshid Olimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Qizilqum

1 Şubat 2021 yılında FK Istaravshan

1 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Khurshid Olimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khurshid Olimov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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