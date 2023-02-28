Khurshid Ubaydullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khurshid Ubaydullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khurshid Ubaydullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khurshid Ubaydullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khurshid Ubaydullaev 23 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хуршидбек Убайдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khurshid Ubaydullaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khurshid Ubaydullaev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khurshid Ubaydullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khurshid Ubaydullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khurshid Ubaydullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khurshid Ubaydullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Khurshid Ubaydullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khurshid Ubaydullaev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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