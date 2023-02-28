Khurshidbek Mukhtorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khurshidbek Mukhtorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khurshidbek Mukhtorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khurshidbek Mukhtorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khurshidbek Mukhtorov 9 Şubat 1994 tarihinde Gulistan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хуршидбек Алижон оглы Мухторов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khurshidbek Mukhtorov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Khurshidbek Mukhtorov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khurshidbek Mukhtorov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Khurshidbek Mukhtorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khurshidbek Mukhtorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khurshidbek Mukhtorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khurshidbek Mukhtorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında L. Tashkent U21

1 Ocak 2015 yılında Kokand 1912

1 Temmuz 2015 yılında Sogdiana

1 Ocak 2016 yılında Loko Tashkent

1 Şubat 2017 yılında AGMK Olmaliq

5 Temmuz 2018 yılında Nasaf Qarshi

8 Ocak 2020 yılında Navbahor

12 Ocak 2021 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Khurshidbek Mukhtorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khurshidbek Mukhtorov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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