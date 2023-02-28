Khushnudbek Avilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khushnudbek Avilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khushnudbek Avilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khushnudbek Avilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khushnudbek Avilov 4 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хушнудбек Авилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khushnudbek Avilov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khushnudbek Avilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Khushnudbek Avilov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khushnudbek Avilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khushnudbek Avilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khushnudbek Avilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khushnudbek Avilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2017 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2018 yılında FK Andijon

1 Ocak 2021 yılında Navbahor

6 Şubat 2022 yılında FK Turon

Khushnudbek Avilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khushnudbek Avilov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Khushnudbek Avilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 28 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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