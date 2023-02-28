Khusniddin Alikulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khusniddin Alikulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khusniddin Alikulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khusniddin Alikulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khusniddin Alikulov 4 Nisan 1999 tarihinde Kitob şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хусниддин Рузи оглы Алиқулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khusniddin Alikulov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Khusniddin Alikulov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Khusniddin Alikulov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Khusniddin Alikulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khusniddin Alikulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khusniddin Alikulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khusniddin Alikulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Nasaf Qarshi

Khusniddin Alikulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khusniddin Alikulov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Khusniddin Alikulov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 23 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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