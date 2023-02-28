Khusniddin Gofurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khusniddin Gofurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khusniddin Gofurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khusniddin Gofurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khusniddin Gofurov 29 Temmuz 1994 tarihinde Fergana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хусниддин Ғофуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khusniddin Gofurov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Khusniddin Gofurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khusniddin Gofurov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Khusniddin Gofurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khusniddin Gofurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khusniddin Gofurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khusniddin Gofurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2017 yılında Mladost

15 Ocak 2018 yılında Loko Tashkent

22 Temmuz 2019 yılında Pakhtakor

27 Ocak 2020 yılında Surkhon

30 Ağustos 2020 yılında Pakhtakor

31 Ağustos 2020 yılında AGMK Olmaliq

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

20 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

10 Ocak 2022 yılında Neftchi

27 Temmuz 2022 yılında Sogdiana

31 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

Khusniddin Gofurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khusniddin Gofurov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Khusniddin Gofurov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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