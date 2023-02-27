Ki Hun Yeom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Hun Yeom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ki Hun Yeom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ki Hun Yeom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ki Hun Yeom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Hun Yeom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ki Hun Yeom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Hun Yeom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ki Hun Yeom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ki Hun Yeom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ki Hun Yeom 30 Mart 1983 tarihinde Haenam, Jeollanam şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 염기훈 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ki Hun Yeom Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Ki Hun Yeom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 16 Şubat 2010 tarihinde katılmıştır. Ki Hun Yeom'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ki Hun Yeom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kihun_yeom_26/

Ki Hun Yeom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ki Hun Yeom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ki Hun Yeom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ki Hun Yeom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Ganggyeong C HS

1 Ocak 2002 yılında Honam Uni

1 Ocak 2006 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Temmuz 2007 yılında Ulsan Hyundai

16 Şubat 2010 yılında Suwon Bluewings

1 Ocak 2012 yılında Police FC

1 Ekim 2013 yılında Suwon Bluewings

Ki Hun Yeom kimdir

Ki Hun Yeom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ki Hun Yeom şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nonsan Middle School (논산중학교, 1996-1998),
Ganggyeong Commercial High School (강경상업고등학교, 1999-2001),
Honam University (호남대학교, 2002-2005)

Ki Hun Yeom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 5 gol atmıştır.

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Ki Hun Yeom nereli

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