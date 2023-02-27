Ki Hwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Hwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ki Hwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ki Hwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ki Hwan Kim 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김기환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ki Hwan Kim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ki Hwan Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ki Hwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ki Hwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ki Hwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ki Hwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dongguk Uni

7 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Ki Hwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ki Hwan Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hanyang Middle School (한양중학교, 2013-2015),Inchang High School (인창고등학교, 2016-2018),Dongguk University (동국대학교, 2019-2020)

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