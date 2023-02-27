Ki Je Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Je Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ki Je Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ki Je Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ki Je Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Je Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ki Je Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ki Je Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ki Je Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ki Je Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ki Je Lee 9 Temmuz 1991 tarihinde Changnyeong, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이기제 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ki Je Lee Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Ki Je Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ki Je Lee'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ki Je Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ki Je Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ki Je Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ki Je Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dongguk Uni

1 Mart 2012 yılında Shimizu S-Pulse

2 Şubat 2015 yılında Newcastle

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Hyundai

8 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

6 Aralık 2018 yılında Gimpo FC

23 Eylül 2020 yılında Suwon Bluewings

Ki Je Lee kimdir

Ki Je Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ki Je Lee şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Happo Elementary School (합포초등학교, 2003),
Masan Jungang Middle School (마산중앙중학교, 2004-2006),
Changwon Machine Technical High School (창원기계공업고등학교, 2007-2009),
Dongguk University (동국대학교, 2010-2012)

Ki Je Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Ki Je Lee nereli

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