Kian Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kian Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kian Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kian Hansen 3 Mart 1989 tarihinde Grindsted şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kian Hansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Kian Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kian Hansen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kian Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kian Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kian Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kian Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2008 yılında Esbjerg fB

30 Ocak 2014 yılında FC Nantes

31 Ocak 2014 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2014 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2015 yılında Midtjylland

19 Temmuz 2019 yılında Nordsjaelland

Kian Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kian Hansen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kian Hansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esbjerg fB

Danimarka takımında 13 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dänische Liga-Auswahl takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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