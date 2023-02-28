Kian Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kian Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kian Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kian Williams 1 Temmuz 2000 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kian Paul James Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kian Williams Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Kian Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kian Williams'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kian Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kian Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kian Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kian Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında Barwell

31 Aralık 2018 yılında Leicester U18

1 Ocak 2019 yılında Stratford Town

31 Mayıs 2019 yılında Leicester U18

1 Temmuz 2019 yılında Leicester U21

31 Temmuz 2019 yılında Mangi

19 Ekim 2019 yılında Stratford Town

26 Şubat 2020 yılında Keflavík

1 Ocak 2023 yılında Valour FC

Kian Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kian Williams şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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