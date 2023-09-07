Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor'un bu yıl 2 Lig hedeflediğini belirterek, "Takımız gerçekten sezona hazır. İnşallah bu yıl 2. Lig hedefimiz yolunda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor'un bu yıl 2 Lig hedeflediğini belirterek, "Takımız gerçekten sezona hazır. İnşallah bu yıl 2. Lig hedefimiz yolunda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor antrenmanını ziyaret etti. Antrenman sırasında Kulüp Başkanı Üzeyir Erdoğan, antrenman sonrası ise Teknik Direktör Murat Parlak'tan takımın son durum hakkında bilgiler alan Başkan Kibar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2. Lig yolunda desteğimiz tam"

Fatsa Belediyespor'un bu yıl çok iddialı bir kadro kurduğunu ifade eden Başkan Kibar, "Kulüp Başkanımız Üzeyir Erdoğan'dan çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini öğrendim. Gerek transferler gerekse kamp dönemi çok başarılı geçti. Biz de Fatsa Belediyespor'umuzun hafta sonu oynayacağı maç öncesinde son antrenmanı izlemeye geldik. Takımız gerçekten sezona hazır diyebiliriz. İnşallah bu yıl 2. Lig hedefimiz yolunda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

Futbolda başarının yakalanması için öncelikle altyapının ve tesisleşmenin tamamlanması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Sonrasında ise takım içerisinde aile ruhunun, takım ruhunun en üst seviyede sağlanması gerekiyor. 4 yıldır takımımızın en büyük hedefi Adem Bekar Başkanımız öncülüğünde takımı ligde tutmaktı. Bunun gayreti içerisinde mücadele verdiler ve bu hedefimize ulaştık diyebiliriz. Çünkü futbolun sürdürülebilir olması açısından kaynakların da sürdürülebilir olması lazım. Zor ekonomik şartlarda bu ligde play-off oynamaya kadar takımın ligde kalması da başarılı sayılabilecek bir durumdu. Çok kıt imkanlarla takımımız ligde kaldı" ifadelerine yer verdi.

"İddialı bir takım kurduk"

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Üzeyir Erdoğan da ilk maçın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İddialı bir takım kurduk, "hedefimiz inşallah 2. Lige çıkmak" dedik. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Takımımız antrenmanlarını yakından takip ediyoruz. Çok hırslı ve çok iddialı. Hocamıza, takımımıza güveniyoruz. İnşallah Fatsa Cumartesi günü tek yürek olacak. Taraftarlarımızı ve sporseverlerin hepsini de bu coşkulu ilk maçımıza herkesi bekliyoruz. İlk maçı da ücretsiz yaptık. İnşallah bundan sonra da ara ara böyle sürprizler güzellikler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak ise heyecanlı olduklarını ifade etti. Parlak, beklentilerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Biz sezon boyunca bu play-offun içinde olmak istiyoruz. Orada kalmak istiyoruz ve mümkünse en tepede olmak istiyoruz" dedi.

Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Kibar: "Fatsa Belediyespor’da hedef 2. Lig"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı
FIBA Dünya Kupası’nda final zamanı
Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı
Atatürk Stadyumu önergesi ayakta alkışlandı
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Ata sporu cirit Erzincan’da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan’da yaşatılıyor
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Çok kötü oynadığımız maçta beraberliği 88 dakikada zor kurtardık, Stefan Kuntz, Topun ağzında
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Stefan Kuntz, istifa etti mi, görevden alınacak mı? TFF başkanı Mehmet Ekşi'den açıklama! ''Kaybettiysek beraber kaybettik''
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Tuna Tunca, Büyük azim ve cesaret! Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Minderi rakiplerine dar etti! Sakaryalı güreşçimiz dünya şampiyonu oldu!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!