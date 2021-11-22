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  3. Kibariye "Kul hakkına girmedim" dedi! Kuaför dekontu istedi! Aralarındaki kriz son bulmuyor! "Hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor"

Kibariye "Kul hakkına girmedim" dedi! Kuaför dekontu istedi! Aralarındaki kriz son bulmuyor! "Hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor"

Ünlü şarkıcı Kibariye, Kadıköy'de bir kuaföre yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediğine yönelik iddiaları reddetmesinin ardından kuaför "Ödeme yaptıysa dekontunu göstersin" dedi.

Kibariye "Kul hakkına girmedim" dedi! Kuaför dekontu istedi! Aralarındaki kriz son bulmuyor! "Hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor"

Geçtiğimiz ay Kadıköy’de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptıran ünlü şarkıcı Kibariye'nin hizmet bedeli olan 4 bin 200 lirayı ödemediği iddialarının ortaya çıkmasının ardından işletme sahibi duruma tepki göstererek ücretin ödenmesini talep etmişti.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Sahne aldığı konserde bu durum hakkında konuşan Kibariye ise, “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm” diyerek iddiaları reddetti.

Kibariye Kul hakkına girmedim dedi! Kuaför dekontu istedi! Aralarındaki kriz son bulmuyor! "Hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Kibariye’nin açıklamaları sonrası kuaför salonu işletmecisi Kemal Kıran ise ödeme yapılmadığını tekrar ederek konuyu mahkemeye taşıyacağını belirterek şu şekilde konuştu:

 "Kibariye Hanım aylar sonra bir açıklama yapıyor. Bize ödeme yaptığını söylüyor. Madem ortada bir ödeme var, dekontunu göstersin. Bizim kendisinin sanatına karşı bir saygımız var ancak bize tehditkar bir şekilde ‘Hadlerini bildiririm’ tarzında kelimeler kullanıyor. Bizim paramızı versin. Biz zaten haddimizi biliriz. Biz konuyla ilgili kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor. Kibariye Hanım’ın eşi ve medya danışmanı zaten ödeme yapmadıklarını kabul ediyor” 

Kibariye Kul hakkına girmedim dedi! Kuaför dekontu istedi! Aralarındaki kriz son bulmuyor! "Hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor

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